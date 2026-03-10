巨人のフォレスト・ウィットリー投手、戸郷翔征投手が１０日、登板予定の１１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に向けてＧ球場で残留調整。練習後に福岡に移動して合流した。チームはこの日は宇部でソフトバンク戦を行い、試合後にバスで博多に移動した。身長２０１センチの長身で最速１６３キロ右腕の新外国人ウィットリーは、キャンプ中の２月２３日の楽天戦（那覇）で来日初実戦に臨み１回無失点と好投。それ以来の実