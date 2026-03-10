『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「信号待ちに突っ込み…車6台が絡む多重事故男女3人ケガ」についてお伝えします。◇フロントガラスが粉々に割れ、前方部分が大破した車や、前輪が外れ、後方部分が原形を留めないほど大破した車も。折れ曲がったガードパイプが、事故の衝撃を物語っています。9日午後7時すぎ、愛知県名古屋市で、車6台が絡む多重事故がありました。警察によりますと、58歳の男性が運転する