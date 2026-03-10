俳優のディーン・フジオカ（45）が10日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。出生地の福島県のご当地CMソングについて語る場面があった。この日は「東北出身者の東北魂全開SP」と題し、東北地方出身の有名人がスタジオに集結した。元福島中央テレビで現在はフリーの直川貴博、いわき市出身のお笑いコンビ「アルコア&ピース」平子祐希が、同じくいわき市出身の女優・富田望生が「ローカルCM