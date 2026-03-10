少女の盗撮動画を提供したとして、愛知県警は１０日、茨城県東海村立中教員の被告（３２）（茨城県茨城町）を児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で再逮捕した。容疑を認め「盗撮動画の販売で１００万円以上の利益があった」などと供述しているという。発表によると、被告は２０２２〜２５年、１６歳未満の少女の着替えが映った動画を１０回にわたり岡山県備前市立小の教諭ら６人に手渡しやインターネットを通じて提供した疑い