3月6日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が「気になるけど一度も注文したことのないメニュー」について熱いトークを繰り広げた。【映像】マツコ、人生で一度も注文したことのない定番料理「良さ殺してない？」有吉も「絶対頼まない」「そば屋に行くと、いつも“おかめそば”が気になるけど、一度も注文したことがない」という視聴者からの投稿が届いた。マツコは「私、それでいうと“餡か