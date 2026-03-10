全国的に問題となっている下水道管の老朽化問題。維持管理が課題となる中、新潟市は官民が連携して運営に当たる「ウォーターPPP」の導入を検討しています。3月10日、新潟市が開いた説明会。〈市の担当者〉「新たな官民連携の取り組みとしてウォーターPPPを導入し予防保全型維持管理へのレベルアップを目指したいと考えています」「ウォーターPPP」とは下水道の維持管理や施設の更新などをまと