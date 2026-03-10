音田雅則が、最新曲「幸せの色」のMVを公開。また、本楽曲のピアノバージョンを配信リリースした。 （関連：ヨルシカ、米津玄師、Ado、amazarashi……宮沢賢治がアーティストに与えるインスピレーション） 本楽曲は、赤楚衛二主演のドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』のエンディングテーマ。MVには、本作にヒロインとして出演している女優 カン・ヘウォ