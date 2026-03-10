FC町田ゼルビアは３月10日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第２戦で、江原FC（韓国）とホームで対戦した。町田のスターティングメンバーは次の通り。GKは谷晃生、３バックは右から望月ヘンリー海輝、昌子源、中山雄太。ダブルボランチはネタ・ラヴィと白崎凌兵、ウィングバックは右に中村帆高、左に林幸多郎。２シャドーは仙頭啓矢と相馬勇紀、１トップにテテ・イェンギというラインナップだ。第