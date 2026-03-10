清家貴子がダメ押しの一発をマークした。なでしこジャパンは現地３月10日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ最終節でベトナムと対戦。開幕２連勝ですでに決勝トーナメント進出を決めていたなか、４−０で勝利し、GS首位通過を決めた。63分から途中出場した清家は、投入からわずか４分後に結果を残す。３−０で迎えた67分、宮澤ひなたのスルーパスに抜け出すと、丁寧なコントロールから最後