【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIと日本発のスポーツブランドのASICS SportStyleによるコラボレーション シューズ＆アパレルの抽選販売の詳細が発表された。 ■YOASOBIのふたりがこだわり抜いたアイテムがラインナップ スポーツのヘリテージと革新性をライフスタイルへと拡張し、「快適さ」と「スタイル」を両立した提案を続けている“ASICS SportStyle”カテゴリー。先駆