【その他の画像・動画等を元記事で観る】 センチミリメンタルが、新曲「ハイライト」を3月27日に配信リリースする。 ■J SPORTS STADIUM2026 野球中継テーマソング 「ハイライト」は、J SPORTS STADIUM2026 野球中継テーマソングとして書き下ろされた楽曲で、思うようにいかない現実や迷いを抱えながらも前へ進もうとする想いを、躍動感のあるバンドアンサンブルと真っすぐな言葉で描いたロックナンバー