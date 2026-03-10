【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ハンブレッダーズが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』で披露した2曲の音源「銀河高速」「恋の段落」が、3月11日より各種音楽ストリーミングダウンロードサービスにて配信リリースされることが決定した。 ■『THE FIRST TAKE』初登場時のパフォーマンスを切り取った2曲 今回配信されるのは、彼らが同チャンネルに初登場し