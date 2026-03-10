札幌市営地下鉄・東西線で3月10日、始発列車から最大約10分の遅延が発生しました。札幌市交通局によりますと、東西線・東札幌駅で午前5時48分ごろ、駅員が始業点検のために1番出入口シャッターに向かったところ、すでにシャッターが開いていることを確認したということです。この影響で、駅構内への第三者の立ち入りの可能性があることから、始発列車の発車待ちを行い、菊水駅～東札幌駅～白石駅間の走行