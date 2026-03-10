10日午後8時56分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は日高地方東部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の浦河町、様似町、えりも町、浦幌町、それに広尾町です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道浦河町様似町えりも町浦
