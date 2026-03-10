今年で51回目を迎える食の展示会「フーデックスジャパン」が10日、開幕しました。世界中から集結した最先端の食のトレンドを取材してきました。【写真を見る】氷の要らないかき氷機、すべて「こんにゃく」の海鮮丼まで…最先端の食トレンド食の最新トレンド「Swicy」とは？山形純菜キャスター：10日から4日間行われるアジア最大級の食の展示会「フーデックス・ジャパン 2026」。世界80か国・地域から約3000社が出展し、最先