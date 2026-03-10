10日（火）は東京都心でも雪が降り、北関東では大雪となったところもありました。11日（水）は天気が回復しますが、全国的に朝の冷え込みが強まり、寒くなりそうです。雨雲、雪雲の予想です。関東に雪を降らせた雲は東に離れ、11日（水）は特にまとまった雲がかかることはなさそうです。ただ、12日（木）になると、西日本の周りで雲が湧き始めます。13日（金）には南海上の雨雲が大きくまとまりながら北上するでしょう。関東では13