3月11日で、東日本大震災から15年です。あの日、地震から、わずか37分後に生まれた小さな命。この春、中学校を卒業します。【写真を見る】地震の37分後に誕生したあの子のいま「産むことを諦めた瞬間も…」地震から37分後の誕生2011年3月11日。誰もが記憶するあの揺れの、たった37分後に生まれた命があります。瀬川虎さん（14）は、仙台市に住む中学3年生です。15年前のあの日。午後2時46分。母・史佳さん「もう本当に出したい（産