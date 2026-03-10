◇サッカーアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）町田1―0江原（2026年3月10日町田GIONスタジアム）ACLE決勝トーナメント1回戦第2戦が行われ、東地区首位の町田はホームで同8位の江原（韓国）を1―0で下し、2戦合計1―0でクラブ初のアジア舞台で8強入りを決めた。前半25分にMF中村帆高（28）がヘディングシュートで決勝弾。GK谷晃生（25）も好セーブを連発するなどチーム一丸でリードを守り抜いた。準々決勝