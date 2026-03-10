新潟県教育委員会は10日、保護者から集めた教材費やPTA会費の管理口座から約2246万円を横領したとして、長岡市立旭岡中の事務職員の伊部拓也主任（36）を懲戒免職処分にした。既に全額返済しており、刑事告発はしていない。県教委によると、主任は学校の通帳を管理する立場にあった。2022年7月〜25年5月、口座から現金を引き出すなどし、半分以上は遊興費などに充てていた。事業者から代金未払いの連絡があり発覚した。県教