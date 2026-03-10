『少女コミック』で1995年に連載開始された『天は赤い河のほとり』が初のテレビアニメ化。日本テレビ・BS日テレにて2026年7月より放送されることに先立ち、キャストなどが解禁になりました。『天は赤い河のほとり』は、1995年から2002年に『少女コミック』で連載された歴史ファンタジー漫画。現代日本で暮らす普通の女の子・夕梨（ユーリ）はある日突然、紀元前14世紀のヒッタイト帝国にタイムスリップをし、帝国の皇位継承最有力