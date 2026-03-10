大阪へと向かう横浜ナイン＝横浜市港北区（立石祐志写す）第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する横浜ナインが１０日、大阪入りした。宿舎に到着後、ナインは従業員らにあいさつをし、屋外で約２時間、ストレッチやダッシュなど軽めの調整で汗を流した。遊撃手の池田（新３年）は「ちょっと体は重かった。だからこそ、動かせて良かったと思う。（自身）３度目の甲子園はチームを勝たせないといけない立場