3月9日、俳優の永井大がInstagramを更新し、事務所を退所したことを明かした。24年間所属していた大手事務所を退所し、これからは個人で活動していくという。「2000年から芸能活動を始めた永井さんは、松濤館流空手道2段で、国体5位という成績を生かし、デビュー当初は肉体派の仕事をこなしていました。永井マサル名義で『未来戦隊タイムレンジャー』（テレビ朝日系）に出演し、戦隊俳優として知名度を上げたほか、『サラリー