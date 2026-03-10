産休や育休制度を使うことは何の問題もありません。ですが、現場のことを考えると使いづらいと感じる人もいるのではないでしょうか？ 今回は、筆者の友人Y子が経験したマタニティハラスメントに、思わぬヒーローが現れたエピソードをお届けします。 二度目の育休で陰口を言われてしまう……