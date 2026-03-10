歯科衛生士の顔を持つコスプレイヤー・るかがこのほど、SPA!デジタル写真集「美ボディ歯科衛生士」発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】たわわな果実がこぼれ落ちそう美ボディはじけまくり 昨年開催されたミスSPA!2025グランプリを獲得。毎年恒例のグランプリ受賞者たちで、沖縄でグラビア撮影を敢行。砂浜ビーチではしゃぎ、遊歩道でお散歩して、ホテルでまったり休息を楽しむ様子を捉えていく。