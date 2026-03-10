近年はデータを外部保存する際にクラウドストレージを使用する人が増えたものの、セキュリティやサービスの信頼性といった観点から、いまだに物理的なUSBフラッシュメモリを使用しているという人もいるはず。USBフラッシュメモリにデータを保存して6年間放置したらどうなるのかについて、テクノロジー系ブロガーのザック・ヴァンス氏が実際にテストした結果を報告しています。Flash media longevity testing - 6 years later : r/D