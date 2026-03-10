２０１６年に解散した国民的グループ「ＳＭＡＰ」の楽曲がサブスクリプション（定額配信）サービスに違法アップロードされている問題で、レコード会社「ビクターエンタテインメント」は１０日、公式サイトに「ＳＭＡＰの楽曲に関する違法配信について」と題した声明を発表した。同社は「今般、ＳＭＡＰの楽曲の一部が、音楽配信サービスで配信されていることを確認いたしましたが、当該楽曲は、弊社が正規に配信している音源で