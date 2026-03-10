◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンのオリックス・若月健矢捕手が６回１死、元同僚の４番・吉田正尚（Ｒソックス）の代打で登場した。２５年はプロ１２年目で自身初のシーズン１００安打を放つなど、課題だった打力も向上中の女房役。１ボールからコバラの直球を捉えた当たりはゴロとなったが、遊撃手・メンシークの悪送球で一塁はセーフとなった。