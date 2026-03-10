◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンのオリックス・宮城大弥投手が、１回１／３を無安打無失点、１奪三振で降板した。先発で４回２／３を２安打無失点、５奪三振の好投を見せた中日・高橋宏の後を受け、５回２死から２番手でマウンドへ。エスカラに対して２球連続でこの日最速１５１キロの直球を投げ、まずはこの回をゼロで切り抜けた。６回は、先頭のブベニークをフォークで空振り三振