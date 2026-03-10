歌手・酒井法子（５５）の最新姿にネットが衝撃を受けた。酒井は８日放送されたＢＳフジの「もしもで考える…森田健作のなるほど！なっとく塾」に出演。森田健作、京本政樹、にしおかすみこ、小野真弓らと共演し、「もしも徳川家に生まれたら？」と「もしも水族館をつくるなら」をテーマに掘り下げた。酒井は明るいイエローの華やかなワンピースを着用。１０日のインスタグラムでは「今回のお衣装森田さんに法子似合うなぁ