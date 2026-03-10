人を笑わせ、そして考えさせる研究に贈られ、日本人の受賞者も多いイグ・ノーベル賞の授賞式を、今年は米国ではなくスイスで9月に開催すると主催者側が9日付で発表した。「ここ1年の間に、米国に招待客が来るのは安全とは言えなくなった」としている。トランプ政権下で外国人の米入国にリスクが伴うと判断したもようだ。創設者のマーク・エイブラハムズ氏は「良心に従えば、受賞者や海外の報道関係者を招くことはできない」と