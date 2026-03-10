降りしきる雪の中、先を急ぐ自転車…「みなさん、かなり歩きづらそうにしています。雪をよけるように歩いています」宇都宮市ではきょう、12センチの雪が積もりました。3月に10センチを超える積雪を観測したのは21年ぶりのことです。見ごろを迎えていた早咲きの河津桜と雪のコントラストを楽しむ人がいた一方で、駅前の餃子店では従業員が雪かきに追われていました。台車で荷物を運ぶのもひと苦労です。「（Q.動かしづらそう）大変