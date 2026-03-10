長崎商業高校の生徒が長崎スタジアムシティを訪れ、最先端のスポーツビジネスに触れる校外学習に臨みました。 長崎スタジアムシティを訪れたのは、長崎商業高校「スポーツビジネスコース」2年生の38人です。 地域課題の解決や人材育成を目的とした学習プログラムの一環で、スタジアムシティを運営する「リージョナルクリエーション長崎」の社員が特別講義を行いました。 （リー