◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本−チェコ（１０日・東京ドーム）既に８強進出を決めている侍ジャパンが、１次ラウンド最終戦に臨んだ。スポーツ報知評論家の高木豊氏は、５回途中無失点の好投を見せた中日・高橋宏斗投手（２３）の安定感を評価した。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊高橋は気持ちよく投げていたという印象を持った。真っすぐもシュート回転していなかったし、全体的にコントロールがよかったね。安心感を持たせてく