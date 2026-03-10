11日、石川県立音楽堂のパイプオルガンリニューアルを記念したスペシャルコンサートが開かれます。石川県立音楽堂のアーティスティック・クリエイティブ・ディレクターを務める狂言師の野村萬斎さんがオーケストラ・アンサンブル金沢とともに出演し、「ファリャ 恋は魔術師」と題して、能・狂言と日本舞踊、フラメンコ、オーケストラがコラボレーションします。今回、石川県立音楽堂の開館以来初めて、新しくなったパイプオルガン