ＭＬＢ公式サイトが１０日、公式Ｘで東京ドームの「必見」アイテムを紹介した。「東京ドームのアイスクリームサンドがとってもおいしそう」との文言と写真が紹介されたのは、東京ドームモナカアイス（４００円）。１９８８年の開業当時から３８年愛され続けている一品は、東京ドームの形状を模した形で、バニラ味とチョコ味がある。この投稿には「これがたった４００円なの？」「今すぐ日本に行って食べてみたい」「わ！ＭＬ