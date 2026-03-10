皐月賞馬ディーマジェスティなどを所有した馬主の嶋田賢（まさる）さんが３月１０日午前５時４５分、肺炎のため亡くなったことが分かった。８９歳だった。通夜は２１日午後５時から、告別式は２２日午後１時から千葉県銚子市西小川町４６５２−１、銚子中央斎場で。喪主は長男の一成さん。遺族の意向により香典、供花は辞退する。嶋田賢さんは千葉県銚子市にある医療法人積仁会島田総合病院理事長。馬主としては２０１２年