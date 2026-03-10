シンガー・ソングライターのあいみょんが１０日までに自身のＳＮＳを更新。３１歳の誕生日を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が相次いでいる。あいみょんはインスタグラムで「２０２６年がもう３月９日でびっくり。３１歳のお祝いほんまにありがとございました！」と感謝の言葉をつづると、グリーンカラーのトップスにグレーのニット帽を合わせたコーデでケーキを頬張る様子や、どアップショットなど多数の近影をアップ