◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンの中日・金丸夢斗投手がＷＢＣデビューを果たした。７回から３番手で登板。１死から５者連続空振り三振を奪うなど、２回を無失点に抑えた。パドレス・松井裕樹投手の出場辞退によるメンバー変更で代表入り。大会直前の２月２６日にチームで最後の招集となったが、出番も３０人の大トリとなった。中日の同僚で同学年の高橋宏斗投手が先発した試合。２