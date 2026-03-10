【ワシントン＝阿部真司】イラン南部ホルムズガン州の女子小学校で少なくとも１７５人の児童らが死亡したとされる空爆を巡り、国際的な民間調査機関「ベリングキャット」は８日、攻撃は米軍によるものだとする見解を発表した。イランメディアがＳＮＳに投稿した動画を同機関が分析した結果、小学校近くの軍事施設に落下した兵器が米国の主力精密誘導型巡航ミサイル「トマホーク」だったことが判明したとしている。イランとイス