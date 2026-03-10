ボートレース大村の開設73周年記念「G1海の王者決定戦」は3日目を終えた。堀本和也（36＝徳島）が3日目を3、2着にまとめ、2日目の白星から着実に上昇カーブを描いている。8Rでは5コースからコンマ04のトップスタート。鋭く捲り差して2着、動きは光った。「2マークはまだふわふわしている感じだけど随分と乗り心地は改善されている。まだ試したい調整はあるけど、これをベースに行こうかとも思う。出足は少し甘い気はする。伸