経営再建中の日産自動車は10日、ジェレミー・パパン最高財務責任者（CFO）が退任し、後任にジョージ・レオンディス執行職が就任すると発表した。4月1日付。社外取締役8人中3人を交代させる人事案も発表。日産は2026年3月期に巨額赤字を計上する見込みで、新体制で業績回復を果たせるかが注目される。パパン氏は個人的理由で退任するという。昨年1月の就任からわずか1年あまりでの交代になる。退任する社外取締役は、取締役会