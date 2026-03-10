侍ジャパンの高橋宏斗投手（２３＝中日）が１０日、ＷＢＣ１次ラウンドＣ組のチェコ戦（東京ドーム）に先発。４回２／３を投げて６３球、２安打無失点５奪三振の好投を見せた。今大会初登板となった高橋は初回からエンジン全開だった。ＭＡＸ１５６キロの直球と鋭く落ちるスプリットを武器に、２回までに４奪三振。「ストレートでどんどん押して最後は落とす。シーズン中にやっているピッチングをしてくれればいい」という井端