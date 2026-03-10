本作の1巻が完結作として刊行されたのは、2011年のこと。それから10年以上の時を経て続編が始まった、珍しいパターンである。うどんは人間関係のメタファー「自分としては恋愛ものをまた描くつもりはあまりなかったのですが、『いいね！光源氏くん』を描けたのもあって、今だったら当時よりも軽い感じでできるかもしれないと思いました。幸いにも、好きと言ってくださる方が多かった作品で、周りの声に後押しされる形で続編を描く