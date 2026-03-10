◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チェコ(10日、東京ドーム)吉田正尚選手が放ったボテボテのゴロに珍しい現象が起こりました。0-0の4回、1アウトからオンジェイ・サトリア投手が投じた真ん中低めの初球をフルスイングすると、打球は3塁線へボテボテのゴロ。打った直後はラインの外に転がり、ファウルゾーンにいくかと思われましたが、不規則な動きをみせてボールはフェアゾーンへ。リプレー映像ではボー