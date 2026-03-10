元参院議員で、現在は落語家として活動するガーシー（本名・東谷義和）氏（54）が10日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。有名人の盗撮問題について私見を展開した。ガーシー氏は「いわゆる著名人とゆうか名前が世に出てる人たちの中に盗撮されたら怒る人たちがおるけど、名前を世に出して仕事してる以上、そーゆーことも覚悟の上で世に出てるとオレは思ってるねんけど、ちがうんかな？」と投げかける。また「盗撮され