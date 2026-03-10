野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は１０日、１次ラウンド「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」（読売新聞社など主催）の日本―チェコ戦が行われた。先発の高橋宏斗（中日）は今大会初登板。チェコ先発のサトリアがチェンジアップを中心とした緩い球で日本打線をかわすのと対照的に、１５０キロ台後半の速球と、得意のフォークでチェコ打線を力で封じ込めた。