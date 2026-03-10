＜大相撲三月場所＞◇三日目◇10日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】エグい太さ…小兵力士の「極太脚」体重80.8キロの17歳小兵力士が精悍な顔つきで館内に登場。小兵力士とは思えないような“意外”な極太脚にファンの熱視線が集まり「脚、太くね？」など驚きの声も上がった。序二段九十三枚目・康誠（秀ノ山）が、序二段九十五枚目・隆葵（田子ノ浦）を寄り切りで下して2勝目を挙げた一番。康誠は身長166.0センチ・体重80.8