カルディの店員さん激推し！ 数量限定「いちごのお菓子」3選 ほかでは出会えない輸入食品やオリジナル商品がずらりと並ぶ「カルディ」。今回はカルディの店員さんに教えていただいた人気商品の中から、今が旬の「いちごのお菓子」 をフードライターの筆者が実食リポートします。気になる味わいや魅力を詳しくお届けしますので、ぜひチェックしてみてくださいね。【画像】カルディ「2025年のベストバイ」4選1. 「苺のコーテッドチョ