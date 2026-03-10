Q. 「疲れたときはココアを飲むといい」って本当ですか？Q. 「仕事で疲れたとき、甘いココアを飲むとホッとします。気分的なものだと思っていましたが、最近『疲れたときにはココアを飲むといい』と聞きました。実際に疲労回復効果があるのでしょうか？」A. ココアは即効性のあるエネルギー補給として効果的です結論から言うと、疲れているときにココアを飲むのは理にかなっています。ココアが疲労回復に役立つ主な理由は、含まれ