今日はベンチスタートの大谷■日本 ー チェコ（10日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は10日、WBC1次ラウンド・チェコ戦はベンチスタートとなった。それでもイニング間には外野手のキャッチボール相手として登場。そのボールをスタンドに投げ入れるファンサービスを見せた。ベンチスタートでも、ファンを楽しませた。イニング間には右翼手のキャッチボール相手としてファウルグラウンドへ登場。キャッチ